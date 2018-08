Telecamere all’entrata della ZTL: a setttembre si chiudono tutti i “varchi nel centro

Gli avvisi messi in questi giorni nei punti che saranno coinvolti non si possono proprio ignorare: cartelli sparsi in tutte le vie d’’entrata della zona pedonale del centro di Varese segnalano che dal 17 settembre da questi posti sarà in funzione la ZTL (già in funzione di fatto da anni, in quanto zona pedonale) con le telecamere “intelligenti” all’inizio della zona.

Questa invece è l’assoluta novità, finora presente solo in via Rossini, nella zona Giovine Italia: le telecamere che verranno aggiunte ai varchi d’entrata della ztl infatti “registreranno” se la targa dell’auto che sta entrando è registrata nel database di quelle che hanno il permesso oppure no, e decideranno se multare o no i veicoli. Una procedura nota tra chi ha avuto a che fare con entrate in via Rossini, e da capire meglio tra gli abitanti del centro storico che non avevano ancora “fatto i conti” con i divieti. Ovviamente, per la stragrande maggioranza delle persone non cambia nulla: non si poteva entrare nella zona pedonale prima e non si potrà nemmeno dopo.

La questione riguarda soprattutto chi, per motivi commerciali o perchè è residente o disabile, deve raggiungere luoghi del centro per effettuare carichi e scarichi di persone o cose. Tra i varchi già identificati e segnalati, ci sono corso Matteotti e via Veratti: i particolari della iniziativa saranno illustrati più nei particolari in una conferenza stampa tra alcuni giorni