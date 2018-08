Telefoni rubati e droga, coppia in manette

I Carabinieri della Stazione di Malnate hanno denunciato a piede libero due disoccupati, un libanese classe 79 e un’italiana classe 88, entrambi residenti a Cuveglio, con l’accusa di furto aggravato.

I due sono stati sottoposti ad un controllo della circolazione stradale a Malnate, durante il quale, traditi da un certo nervosismo, sono stati ulteriormente sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Erano in possesso di due cellulari ed uno smartwatch di dubbia provenienza che, a seguito di più approfondite indagini, sono risultati provento di un furto perpetrato ai danni del Supermercato MD di Malnate qualche giorno prima. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 13 gr di hashish e 5,5 gr. di cocaina che, per le circostanze del fatto, si ritengono destinati ad uso personale.

I due sono stati quindi segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di stupefacenti e, nei confronti del conducente è stata applicata la norma che, in simili circostanze, impone il ritiro della patente. La merce risultata provento di furto è stata invece sequestrata assieme allo stupefacente con conseguente denuncia a p.l. di entrambi i soggetti che, oltre ad esserne risultati in possesso sono stati riconosciuti anche come materiali esecutori del furto.