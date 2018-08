Test a Monza per la Pro Patria, ma a porte chiuse

Dopo l’esordio ufficiale di domenica scorsa contro il Gozzano e in attesa della gara di ritorno – probabilmente domenica 26 agosto a Vercelli alle ore 18.00 – la Pro Patria prosegue il lavoro estivo.

Per contiunuare la preparazione, i tigrotti affronteranno domenica 19 agosto (ore 18.00) un test amichevole contro il Monza, altra squadra di Serie C allenato dal grande ex Marco Zaffaroni.

Purtroppo però, a causa di lavori allo stadio “Brianteo”, luogo dell’amichevole, i cancelli dell’impianto brianzolo resteranno chiusi al pubblico.

Intanto si aspetta con trepidazione martedì 22 agosto, quando la Lega Pro stilerà finalmente i calendari dei tre gironi. Ancora non si ha certezza né di come verranno suddivise le squadre, né di quando sarà la data di inizio del campionato.

Gli indizi portano al primo weekend di settembre, ma la situazione volubile del calcio italiano non lascia certezze.