I “The Grapes” in concerto al parco a Lago

Questa sera, venerdì 24 agosto alle 21 al Parco a Lago di Luino si esibiranno The Grapes.

“The Grapes” sono una band nata un anno fa dopo l’esperienza di uno dei progetti di “Teatro-Musica” del Liceo “Vittorio Sereni” di Luino che, da oltre un decennio, realizza performance musicali e teatrali riunendo docenti ed alunni accomunati dalla dalla passione per la musica, il teatro e la letteratura.

In particolare è stata l’esperienza dell’ “Into The Wild Project” (portato in Tour la scorsa estate in varie località della provincia) a far sorgere l’idea di sviluppare, anche e soprattutto con composizioni inedite, brani musicali che rimangono all’interno dello stile Folk anglosassone utilizzando strumenti tipici come il banjo, l’ukulele, l’armonica e le chitarre acustiche.

Negli ultimi mesi, anche grazie alla collaborazione in qualità di autore di Saul Bertoletti, uno spazio sempre maggiore viene dato ai brani inediti che faranno parte di un disco che verrà prodotto nel prossimo autunno.

Le altre canzoni in programma nella serata del 24 agosto al Parco Lago di Luino spaziano, per quanto riguarda la loro origine, da traditional song di più di un secolo fa a brani di songwriters dagli anni ‘60 ad oggi.

«In particolare, da Assessore all’Istruzione mi complimento per il processo formativo che il Professor Zanzi ha saputo avviare dagli anni precedenti in qualità di docente.- commenta l’Assessore Pier Marcello Castelli – I suoi rapporti con i giovani si sono mantenuti anche ora al punto da creare con loro una nuova band».