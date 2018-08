“Ma chi ti capisce a te”, un nuovo singolo per Luca Marino

Dal 07 agosto 2018 sarà disponibile in streaming e digital download “Ma chi ti capisce a te”, il nuovo singolo del “cantautore errante” Luca Marino. “Non mi sono mai divertito così tanto cantando di rapporti in crisi come in questa canzone. Ho voluto giocare con i suoni e le mode del momento perché in fondo la musica è questo: gioco.”

“Ma chi ti capisce a te” parla di incomprensioni, di uomini e di donne da odiare e da amare sotto al sole, il tutto a ritmo “latino”. Interamente auto-prodotto dallo stesso Luca Marino è il singolo che anticipa l’uscita, prevista per l’autunno 2018, del suo prossimo album.

Un bel pezzo dal sapore estivo, dalle sonorità pop che si canta volentieri e non banale.

LUCA MARINO. CANTAUTORE. Classe 1981. 29Agosto. Cantante, chitarrista e batterista. Nel 2010 esordisce come cantautore al festival di Sanremo con il brano “Non mi dai pace”. Pubblica “Con la giacca di mio padre” (Warner Music 2010). Nel 2011 come autore scrive il brano “Cuore Scoppiato” (Sony Music 2012) per Antonella Lo Coco (X-Factor5), divenuto poi disco d’oro ed incluso nell’album “Geisha”(Agidi/SonyMusic 2013). Da cantautore seguono due singoli autoprodotti, “Natale 1.2 (2012) e “Che Giorno è” (2014). Il 22 gennaio 2015 è uscito il suo secondo album “Guernica” (Ready-Made Rec). Attualmente continua a girare da nord a sud le strade delle città come busker.