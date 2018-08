Torna la festa della montagna: tutto quello che dovete sapere

Al Campo dei Fiori già da molti giorni fervono i preparativi: anche quest’anno il Gruppo Alpini Varese organizza dal 9 al 15 agosto la tradizionale Festa della Montagna nel piazzale antistante il Grand Hotel al Campo dei Fiori.

L’inaugurazione sarà il 9 agosto alle 11, con la cerimonia dell’alzabandiera che darà il via alla festa, e non mancherà la messa di Ferragosto in memoria dei caduti senza croce e dei militari caduti in operazioni di pace, che si terrà alle 11 nel piazzale delle Tre Croci, celebrata da Monsignor Franco Agnesi, intorno al cui rito si è sviluppata negli anni l’intera festa.

Ma, oltre a questo, negli spazi antistanti il Grand Hotel Campo dei Fiori non ci saranno solo ottimi piatti con polenta (utilissima nelle serate lassù, molto più fresche che in città): tanti eventi pomeridiani e serali sono previsti nei giorni di apertura

VISITE AVVENTURA ALLA FESTA DELLA MONTAGNA

Tra gli eventi si segnalano, sabato 11 agosto, la terza Cronoscalata “Tre Croci”, dedicata a ciclisti e podisti e domenica12 la sedicesima edizione della storica Motoadunata Alpina, che vede centinaia di moto radunarsi in piazza repubblica per raggiungere la festa.

Tra gli eventi pomeridiani si segnala innanzitutto la possibilità di visita all’Osservatorio Schiaparelli di Campo dei fiori, venerdì 10, sabato 11 e lunedì 13 agosto alle 15:30. La visita, che sarà guidata dai volontari dell’Osservatorio, va prenotata presso la cassa della Festa della Montagna entro le 12 del giorno stesso.

Un altro evento che ricorre nei giorni della festa e ha sempre molti estimatori è la discesa nella Grotta Marelli: si può fare tutti i giorni dal 9 al 14, con partenza alle 15.30. Entrare in grotta sarà l’occasione per capire la formazione del territorio tra oceani giurassici e fenomeni carsici entrando in una delle 150 grotte del circondario. L’escursione non è difficile si raccomandano comunque attenzione nella discesa, scarponcini antisdrucciolo, una felpa o giubbotto impermeabile per affrontare il fresco della grotta (temperatura costante tutto l’anno 10-12 °C circa, umidità 99%)., il Parco Regionale Campo dei Fiori, con le loro guide, forniranno invece i caschetti.

Interessante novità sono invece le “uscite narranti sul Territorio”: il 9-10-11-13-14 Agosto dalle 15.30: OfficinAmbiente, giovane associazione nata da un gruppo di appassionati dell’ambiente naturale e antropico che ci circonda, accompagnerà i partecipanti alla scoperta della montagna e degli edifici Liberty (compreso il Grand Hotel) che la rendono unica.

Per chi punta direttamente sul liberty, ci sono invece delle uscite dedicate Venerdì 10 e Sabato 11 Agosto alle 18.00, dal titolo “Il liberty al Campo dei Fiori” organizzate dall’associazione culturale Immagina, alla scoperta delle spettacolari architetture di Giuseppe Sommaruga. La visita sarà completamente gratuita ma la prenotazione è obbligatoria: si può farlo ai numeri 0332435904-0332334551 o via e-mail info@immagina.varese.it.

ALLA SERA MUSICA PER TUTTI I GUSTI

Musica d’atmosfera e scelte originali per le serate della festa.

Giovedì 9 si comincia con Mike Frigoli & The Giants of Swing, band di 4 elementi che vi porterà direttamente nelle atmosfere swing con Mike Frigoli alla voce e chitarra, Gianni Satta alla tromba, Alex Carreri al contrabbasso e Tommy Bradascio alla batteria

Venerdì 10 si torna indietro di trent’anni, ballando nella serata Anni 80 a cura di Radio Village, la webradio di Varese. L’appuntamento è dalle 20.

Sabato 11 alle 20:30 ci sarà il Concerto del Coro Campo dei Fiori, nato all’inizio del 1980 per volontà del Gruppo Alpini di Varese. Un appuntamento imperdibile e ormai tradizionale, in una location affascinante.

Domenica 12 protagonista sarà invece la splendida voce soul e blues di Dorotea Mele, che alle 20:30 sarà in concerto con il Dorotea Mele Project, che fa rivivere il tradizionale sound blues e soul in chiave moderna.

NEI LUOGHI DI SUSPIRIA, ARRIVA ANCHE LA POLENTA CON DELITTO

Una delle serate della festa sarà impegnato non da concerti di musica, ma da… una indagine. Una scelta più che azzeccata nei luoghi che hanno visto la rinascita del film Suspiria, che dopo essere stato girato proprio nei luoghi dove si svolge la festa, verrà presentato al festival di Venezia pochi giorni dopo.

Lunedì 13 agosto alle 20 ci sarà Polenta ……con delitto” organizzata dalla compagnia teatrale amatoriale “Come Matite…”: una miscela tra una cena, uno spettacolo teatrale interattivo e un gioco di ruolo, dove i partecipanti sono parte attiva e integrante della storia interpretando il ruolo dell’investigatore in un delitto ambientato in un ospedale psichiatrico.

Durante la cena, i commensali saranno divisi per tavoli e costituiranno ognuno una squadra investigativa in competizione con tutte le altre per la soluzione del mistero, mentre si godranno una cena che prevede antipasto, polenta con salsiccia e funghi e zola, dessert, caffè e bevanda a scelta a 20 euro spettacolo compreso. L’iscrizione è obbligatoria presso le casse della festa.

UN MENU “DA RIFUGIO” E’ IL PEZZO FORTE DELLA FESTA

Il menu della festa si tramanda negli anni, ed è nello spirito più tradizionale di una manifestazione dedicata alla montagna: protagonista é la polenta, che a quasi mille metri di quota (tant’è l’altezza del luogo della festa) non stona, nemmeno trattandosi di una festa estiva.

La polenta sarà infatti servita con la salsiccia e i funghi, con l’arrosto di vitello, con lo zampone, con la mortadella, con il salamino alla griglia, con la braciole di maiale e con la porchetta. Ma sarà anche protagonista di tre classici tutti lombardi: la polenta con lo zola, con il caprino stagionato e con il latte.

Per chi la polenta invece non la vuole mangiare, ci sono il classico panino con il salamino alla griglia, ma anche la pasta e fagioli, i nervetti, la trippa, il salamino di cavallo, le patatine fritte, i fagioli in insalata e un insalata di pomodori.

NAVETTA TUTTE LE SERE PER RAGGIUNGERE LA FESTA

E’ la vera novità dell’anno: il servizio di navetta serale per raggiungere la Festa della Montagna. Dopo la sperimentazione dello scorso anno, avvenuta in due serate con grande successo, gli organizzatori hanno deciso, quest’anno, di effettuare la salita serale con i mezzi pubblici per tutta la durata della festa.

Dal 9 al 14 agosto, il servizio navette sarà attivo dalle 17.30 alle 24.00 (o meglio: il servizio in discesa proseguirà fino a quando non avranno smaltito le persone in coda). In questo arco di tempo la strada sarà chiusa a tutte le auto all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori ad eccezione dei mezzi autorizzati. Saranno autorizzati alla discesa i mezzi saliti nelle ore precedenti alla chiusura accodandosi alla navetta in discesa.

La partenza delle navette è da piazzale Stadio/Palazzetto/Via Manin con ampio parcheggio gratuito. Il percorso sarà da Piazzale Stadio/Palazzetto/Via Manin al Bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori e da li alla festa della Montagna (unica fermata intermedia sarà quella del Bivio Sacro Monte) e viceversa. La prima navetta in salita partirà alle 17:30, la frequenza sarà ogni 20 minuti.

La prima navetta in discesa sarà invece alle 18:00, con frequenza di 15 minuti. L’ultima navetta in salita partirà alle 22:30, mentre l’ultima navetta in discesa sarà alle 24, o fino a quando non si saranno “smaltiti” gli ultimi partecipanti.

Il costo della navetta è di 2 euro: il biglietto è unico, valido per andata e ritorno, ed è utilizzabile solo nella stessa giornata. I biglietti potranno essere acquistati alla partenza (Stadio/Palazzetto), al Bivio del S. Monte ma anche presso le casse della Festa della Montagna. Non sono utilizzabili abbonamenti o similari perché trattasi di servizio extra.

LE NAVETTE DEL 15 AGOSTO

Ormai un grande classico invece sono le navette di Ferragosto: ili servizio partirà dalle 8.45 e proseguirà fino alle 17.30. Anche in questo caso dalle 8.45 alle 17.30 la strada (all’altezza del Bivio Sacro Monte/Campo dei fiori) sarà chiusa al traffico delle auto.

Il 15 agosto però al Piazzale Stadio/Palazzetto Via Manin gli addetti di Autolinee Varesine venderanno dei normali biglietti di viaggio, a 1,40 euro l’uno che potranno anche essere acquistati presso le rivendite autorizzate e presso le casse della Festa oppure si potrà fare il biglietto sul bus ( ricordando che le macchine automatiche non danno resto).

Le partenze da via Manin, per la salita, saranno ogni 30 minuti dalle 8.45 alle 16.45. I ritorni dalla Festa della Montagna verso il Bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori e via Manin saranno ogni 15 minuti dalle 9.15 alle 17.30

Menù, eventi e notizie dettagliate sul sito: www.festadellamontagna.it