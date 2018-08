Torna la festa di Sacconago: “Un weekend da vivere per le strade”

Sarà un weekend di festa quello che sta per iniziare a Sacconago. Torna infatti “Sacconago in piazza”, la tradizionale festa del quartiere che dal 31 agosto al 2 settembre animerà vie e piazze del quartiere.

La festa sarà vivace e coinvolgente grazie a numerose attività realizzate in collaborazione con molte realtà associative, con l’intenzione di far vivere e vivacizzare il quartiere e di attrarre pubblico da tutta la città e anche da fuori Busto: in programma esposizioni di auto e moto d’epoca, gonfiabili e attività per bambini, intrattenimenti musicali e dimostrazioni di gruppi sportivi. Non mancheranno stand gastronomici che accontenteranno tutti i gusti.

Ci sarà spazio anche per l’approfondimento culturale: sabato e domenica alle 16.00 è in programma, a cura delle guide del servizio di Didattica territoriale dell’assessorato alla Cultura, una visita guidata gratuita alla Chiesa vecchia, un patrimonio artistico che vale la pena scoprire o riscoprire. Per i bambini da non perdere le attività del pomeriggio del 2 settembre in via Don Marelli: la Polizia locale organizza per i bimbi dai 3 ai 5 anni la quarta edizione della baby patente a Sacconago, un momento per imparare le basilari nozioni di sicurezza stradale, giocando con mini bici, moto e auto (trovate l’elenco completo delle iniziative cliccando qui).

«Ribadiamo la forte attenzione dell’Amministrazione verso i quartieri e le iniziative che spontaneamente propongono -ha osservato l’assessore Paola Magugliani– a Busto più che in altre città si nota un grande senso civico e un notevole spirito di partecipazione e collaborazione gratuita che hanno lo scopo di migliorare la vita dei quartieri. Ringrazio quindi i sinaghini che anche quest’anno si spendono per mantenere viva la tradizione di questa bella festa». «In questo quadro sottolineo l’attivismo dei commercianti -ha aggiunto l’assessore Manuela Maffioli- una categoria che ci mette la faccia, le risorse, l’impegno per tenere viva l’identità di questo quartiere, non solo con l’organizzazione di questa manifestazione, ma anche con il sostegno dei numerosi sponsor. Ricordo che quest’anno ricorre il novantesimo di annessione a Busto dei comuni di Sacconago e Borsano, oggi quartieri un po’ speciali perché mantengono e valorizzano, anche con iniziative come questa, la memoria dell’autonomia di un tempo».

Dall’Ascom, per voce del presidente, un plauso per le attività volontarie dell’associazione di Sacconago e una sottolineatura sull’importanza dei comitati locali come presidio sul territorio e come elemento di unità tra i commercianti: «solo rimanendo uniti potremo affrontare le sfide del momento». E i commercianti di Sacconago pensano già alla prossima sfida: l’organizzazione un evento a ottobre che coinvolgerà anche i commercianti che si affacciano sulla via Magenta, finora un po’ ai margini degli eventi previsti nel cuore del quartiere.