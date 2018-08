Torna la Silent Disco al Broletto

Dopo l’enorme successo del primo appuntamento del mese di maggio, il fortunato format realizzato e promosso dall’Associazione Culturale Le Officine fa il suo attesissimo ritorno questo weekend (31 agosto-1 settembre) nello storico Palazzo Broletto nel cuore di Gallarate. Un evento per tutte le età all’insegna del divertimento a suon di musica per tutti i gusti e nel completo rispetto della quiete pubblica.

La musica suonata contemporaneamente dai tre dj (ciascuno con un genere musicale differente) è silenziosa grazie a un sistema di diffusione con centinaia di cuffie wireless luminose, e selezionabile attraverso i tre canali delle cuffie, elementi che hanno sempre conferito a questo format un enorme successo in tutta la Provincia di Varese e non solo.

«Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto tantissime richieste per organizzare nuovamente una festa silenziosa in questa città e ora potremo soddisfare questo desiderio di moltissimi. Sarà un’occasione speciale per ritrovarsi tra amici di ritorno dalle vacanze estive, una Silent Disco in un luogo simbolo della storia di Gallarate, il meraviglioso Palazzo Broletto. Per regalare un’esperienza davvero unica e indimenticabile utilizzeremo un sistema di illuminazione del tutto innovativo in grado di valorizzare le antiche mura, i porticati e ogni dettaglio di questa magnifica location, mentre per il pubblico abbiamo preparato molte sorprese per farli interagire e “giocare” con i DJ sul palco, a cominciare dal lancio di tantissimi gonfiabili colorati in tema “festa in spiaggia”, un simpatico espediente per viaggiare con la fantasia e non far soffrire troppo il trauma da rientro dalle vacanze».

«Siamo molto contenti di poter collaborare con un’amministrazione molto propositiva e attenta alle esigenze dei propri cittadini. In particolare il merito di questa iniziativa va all’assessore alle politiche economiche Claudia Mazzetti».

Questa collaborazione tra il Comune di Gallarate e l’Associazione Culturale Le Officine è un punto di partenza per tanti nuovi progetti dalla grande attrattiva per i gallaratesi e non solo, eventi volte sì all’intrattenimento ma anche alla cultura e all’aggregazione. «La prossima iniziativa infatti è già in arrivo sul finire di settembre: un nuovissimo format legato al mondo del vino aperto a tutti, con numerose cantine selezionate provenienti da tutta Italia e un tocco di freschezza e originalità in collaborazione con giovani realtà imprenditoriali del nostro territorio».

La Silent Disco si terrà Venerdì 31 Agosto e Sabato 1 Settembre sempre dalle 21.00 al Palazzo Broletto di Gallarate in Via Cavour 6.