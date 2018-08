Torna il palio delle botti di Motte

Il 9 settembre prenderà il via alla frazione Motte di Luino la terza edizione del Palio delle botti, la gara che ha dato vita ad una nuova tradizione. L’appuntamento è diventato negli anni un evento atteso e si svolgerà a partire dalle 15.30 tra Longhirolo, Motte e Poppino.

“L’aspettativa sale per questa terza edizione che sicuramente confermerà il successo delle precedenti.- commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali -. Considero queste feste un’ottima opportunità di aggregazione, un buon motivo per trascorrere una giornata con i nostri figli e le nostre famiglie”.

Le iscrizioni sono ancora aperte. Le squadre del Palio dovranno essere composte da “spingitori” (uomini o donne, anche squadre miste) e la gara consiste nel far rotolare una botte vuota lungo un percorso che deve attraversare le vie della frazione. Gli spingitori di ogni squadra si potranno alternare durante la competizione.

“Noi organizzatori siamo soddisfatti di riproporre questa manifestazione. – dichiara Marco Carassini – Le squadre possono anche iscriversi dall’esterno, non solo dalle Motte, purché “adottino” un borgo della zona.Il Palio delle Botti nasce proprio in memoria della coltivazione dell’uva tipica delle nostre valli e per favorire una ripresa di questa tradizione”.

Dalle 12 sarà aperto tutto il giorno uno stand gastronomico e dalle 14 al campo sportivo giochi per bambini e corsa dei Paggi per la griglia di partenza.Alle 20.30 premiazione e musica dal vivo con i Bambini Viziati.