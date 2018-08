Torna il Summerfield, quattro serate di musica per ogni gusto

L’Associazione Culturale Le Officine ormai è una garanzia. Soprattutto a Cassano Magnago, dove torna il Summerfield Music Festival, una quattro giorni in musica con una proposta quantomai varia.

Proposto insieme a Shining Production e This is not, con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago, l’evento si terrà dal 6 al 9 settembre all’Area Feste di Cassano. Un grande evento musicale capace di allineare generi diversi: quattro serate per finire l’estate nel migliore dei modi, che vedranno protagonisti Tedua, Noyz Narcos, This is not, Punkreas e Persiana Jones.

La prima serata vedrà salire sul palco una delle rivelazioni del rap italiano, TEDUA, che con l’album Mowgli ha conquistato pubblico e critica, imponendosi nello scenario nazionale del genere. Ad aprire la serata il suo grande amico e giovane promessa del rap italiano GIAIME.

La sera successiva il Summerfield Music Festival sarà una finestra sulle periferie romane: a raccontarle senza sconti né fronzoli il nemico pubblico più famoso della capitale, NOYZ NARCOS, con le sue rime taglienti e mai banali.

Sul palco ci sarà anche il live di EGREEN, peso massimo della scena rap tra Milano e Varese.

L’8 settembre sarà una giornata dedicata alla migliore techno in circolazione, con la serata a marchio THIS IS NOT. Una line up internazionale di altissimo livello con i dj set del tedesco BUTCH e della producer inglese CASSY, il suggestivo live set del duo femminile italiano GIOLI’eASSIA, a colpi di beat ed elettronica, spaziando dalla Techno all’House Music.

Il 9 settembre torneranno sul palco del Summerfield Music Festival i PUNKREAS, i veterani del punk italiano impegnati in questi mesi a presentare in tutta Italia a vecchi e nuovi fan l’ultimo EP Inequilibrio, uscito nel 2018 per Garrincha Dischi. La loro musica unisce generazioni all’insegna dell’impegno sociale e della sfrontatezza tipica del genere. Con loro ci saranno i PERSIANA JONES, da 30 anni capisaldi dello ska punk italiano.

Accanto al palco, una street food area per tutti i gusti e un’area relax in mezzo al verde saranno i contorni di quattro serate imperdibili: Summerfield Music Festival 2018 sarà così la migliore chiusura dell’estate.

LINE UP

06/09: TEDUA Ticket: 15 € + d.p.

07/09: NOYZ NARCOS Ticket: 15 € + d.p.

08/09: THIS IS NOT. Ticket: 15 € + d.p.

09/09: PUNKREAS + PERSIANA JONES Ticket: 10 € + d.p.