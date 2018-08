Torna “Il Tassello” con “Open!”, festival di proposte artistiche

Un workshop di fotografia, danzaterapia, yoga, City Bound (una “caccia al tesoro” per la città rivolta a giovani e giovanissimi), una maratona di lettura su “Le notti bianche” di Dostoevskij, il reading di “Poesie brutte”, l’installazione audiovisiva “Schism” dell’Associazione Culturale Otolab, un’ampia offerta musicale (con Marco Rip, i Deux Alpes, il collettivo Ekate, e concerto serale del cantautore Edda.

E’ il ricchissimo programma di “Open!” un progetto che esiste dal 2016 per creare eventi aperti che promuovono diversi mezzi espressivi, uniti attraverso un filo conduttore. Quest’anno, per la prima volta prenderà la forma di un Festival vero e proprio, con proposte artistiche, laboratoriali e performative incentrate sul tema dei “Contrasti”.

Ad organizzarlo l’associazione Il Tassello che dopo le numerose iniziative organizzate negli anni precedenti (dalla gestione di Spazio Anteprima, al festival Bandzilla), torna con una nuova proposta. L’appuntamento è fissato per sabato 8 settembre nel cortile e nel giardino di Casa Morandi. Dallo scorso 27 giugno è aperta la Call fotografica a tema “Contrasti urbani”: tutti coloro che amano la fotografia e curiosare per le città sono invitati a mandare i propri scatti, che saranno esposti durante l’intero evento nella Sala Nevera.

Per maggiori informazioni: spazioanteprima.org/call-mostra-fotografica/

L’ingresso è gratuito; per la partecipazione ai workshop sarà necessario sottoscrivere la tessera associativa (costo 5 euro).