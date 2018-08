Torna il test di ammissione  alla Liuc

Martedì 4 settembre alle ore 12 è prevista una nuova sessione del test di ammissione alla LIUC – Università Cattaneo, obbligatorio per gli studenti con voto di maturità inferiore a 80/100 (per tutti gli altri l’ammissione è diretta). La prova è riservata alle lauree triennali ed è unica per i due corsi di laurea offerti dall’Università (Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale).

Il test è volto a valutare le capacità di logica e comprensione del testo, la conoscenza di alcuni elementi della matematica di base, di cultura generale e di attualità. Sono aperte anche le immatricolazioni alle lauree magistrali, con alcuni percorsi particolarmente innovativi tra cui Entrepreneurship & Innovation, Digital factory ed Health Care System Management.

Ricordiamo che si conferma anche quest’anno l’iniziativa “Premiamo il merito”, che consente riduzioni dal 25% al 50% della retta universitaria sulla base di un voto di Maturità compreso tra 94 e 100/100.