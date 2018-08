Tornano i biglietti nominali, Pro Patria: «Sfruttate le prevendite»

Aurora Pro Patria 1919 ricorda che in questa stagione i biglietti torneranno ad essere nominali.

Per evitare disagi e/o lunghe code alla biglietteria (per la partita di domenica e per tutte quelle casalinghe) l’invito per i tifosi è quello di recarsi con largo anticipo allo stadio o, meglio ancora, di approfittare dei giorni di prevendita antecedenti la gara.

Ricordiamo, inoltre, che per il match di Coppa Italia in programma domenica, la società attiverà il servizio di prevendita (presso la Segreteria del Settore Giovanile) domani mattina – sabato 11 agosto – dalle 10.30 alle 12.30.

Sarà possibile acquistare i ticket in prevendita anche al Bar Savoia di via XXII Marzo, 2 a Busto Arsizio. Telefono +39 0331 320237, email barsavoia@yahoo.it, dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 19.30, domenica dalle 8.00 alle 12.30.

Domenica invece, la biglietteria (botteghini stadio) sarà aperta a partire dalle ore 16.00.

Tutti hanno l’obbligo di portare con sé un documento d’identità.