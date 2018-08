Malpensa, tornano dalle ferie e non trovano l’auto. Turisti infuriati con Easy Parking

Tornare dalla vacanze in aereo e non trovare più la macchina nel parcheggio è un finale che farebbe infuriare chiunque. È quanto è successo ad alcuni turisti che in questi giorni di ferie avevano lasciato la loro automobile nel parcheggio Easy Parking, vicino all’aeroporto di Malpensa.

«Ci sono persone che attendono dalle cinque di stamattina – racconta Lorenza, appena rientrata da Minorca con la famiglia -. Io sto aspettando ormai da tre ore, ma della mia auto non c’è traccia. Mi hanno detto che è a Magnago. Ebbene, io sono di Arconate, avrebbero fatto prima a portarmi lì. Il problema è che le auto non si trovano perché sono state spostate».

LE AUTO VENGONO SPOSTATE

Una volta affidate ai parcheggiatori e man mano che si esauriscono i posti del parcheggio principale, le auto vengono spostate in altre aeree dislocate in diversi comuni. Infatti, i dipendenti della società ripetono a tutti i turisti in attesa che le loro macchine ci sono, ma che sono state trasferite in parcheggi limitrofi: a Somma Lombardo, Magnago, Vergiate e in capannoni adiacenti a quello principale. «La parola limitrofo in italiano – continua Lorenza – ha un significato preciso, mentre qui ci sono turisti che arrivati stanotte hanno dovuto prendere un albergo perché la loro auto non si trova».

«È vero, c’è stato un problema di logistica – spiega al telefono un funzionario di Easy Parking -. Le chiavi delle auto sono state messe in un punto errato o spostate rispetto alla posizione della macchina. Ci dispiace molto, ma può succedere. Normalmente anche se le auto vengono spostate nel deposito più lontano, nella giornata in cui è previsto l’arrivo del cliente sono posizionate in quello principale. Purtroppo in alta stagione succede, fino a qualche giorno fa tutto era normale, mentre in questo periodo ci sono altre tempistiche. Pensi che solo oggi sono entrate 150 auto e altrettante ne sono uscite».

LOW COST: 62 EURO PER NOVE GIORNI

Alcuni turisti hanno richiesto l’intervento dei carabinieri di Gallarate che già in passato ripetutamente hanno sanzionato alcuni parcheggi, sopratutto low cost. Lorenza ha pagato 62 euro per 9 giorni, che è il prezzo nella media degli altri parcheggi. «A questo punto – dice la donna – credo proprio che sporgerò denuncia. È giusto che le persone sappiano cosa accade qui».

Easy Parking non mette a disposizione un servizio alternativo per attenuare il disagio dei clienti che aumenta con il passare delle ore in attesa dell’auto. «Alcuni di noi si sono offerti di riaccompagnare i clienti con la propria macchina – precisa il funzionario – perché ci rendiamo conto che è un disservizio».

È GIÀ SUCCESSO

Guardando al passato, si potrebbe dire che non ci sono più i parcheggiatori di una volta. Infatti ancora oggi si ricorda un caso accaduto proprio a Malpensa qualche anno fa. Due turisti che non potevano riavere la loro auto in tempi brevi per un errore riconosciuto dal parcheggiatore, vennero riaccompagnati a casa con tanto di macchina alternativa e di autista, pagati naturalmente dalla proprietà del parcheggio, che in quel caso non era Easy Parking. Le destinazioni non erano, come si dice, proprio dietro l’angolo, rispettivamente Torino e Venezia. Una volta recuperate, le due automobili vennero caricate su una bisarca e consegnate a casa dei clienti.

Persino il fu Gabibbo di “Striscia la notizia” dieci anni fa fece tappa a Malpensa per la questione dei parcheggi (non quello di cui si parla). In quel caso, alcuni turisti che avevano pagato per un posto al coperto, ritrovarono subito la loro auto … ammaccata dalla grandine.