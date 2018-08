Tour de L’Avenir, grande Covi

(Foto Twitter – Tour de l’Avenir)

Grande giornata per Alessandro Covi. Il tainese classe 1998 ha vinto la sesta frazione del Tour de L’Avenir, la più importante corsa a tappe riservata agli Under 23.

Sul traguardo di Cerilly, dopo i 181 chilometri di tappa, Covi è arrivato primo vincendo la volata del gruppo che aveva iniziato la fuga dopo 65 km di corsa.

Un grande risultato per l’atleta di Taino ma anche per l’Italia. Era infatti dal 2016 che un azzurro non vinceva una tappa de l’Avenir. L’ultimo è stato Vincenzo Albanese; sempre nel 2016 un altro varesotto, Edward Ravasi, arrivò secondo nella classifica finale.

Da domani inizieranno le salite, chissà che Covi non possa trovare da questa vittoria energie extra.