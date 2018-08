Tradate saluta i “venerdì bianchi”: anche quest’anno un successo

«Un bilancio assolutamente positivo». Così Alessio Campione, membro del D.U.C. (Distretto Urbano del Commercio di Tradate) incaricato dal Presidente dello stesso, il sindaco Galli, alla supervisione e organizzazione de “I venerdì bianchi edizione 2018”, risponde a chi, dopo la settima ed ultima serata dello scorso 27 luglio, chiede cosa ne pensa della manifestazione appena conclusasi.

Galleria fotografica venerdì bianchi Tradate 2018 4 di 6

«I venerdì bianchi sono ormai un appuntamento atteso da tutta la città. Dalla loro nascita, circa dieci anni fa, si sono inseriti con forza nell’agenda degli eventi del tradatese. Nel 2018, tranne una sera, anche il tempo è stato dalla nostra, e la rassegna non si può che valutare come un eccezionale successo di partecipazione» continua Campione.

«Quest’anno, il primo per me alla regia, ho scelto di mantenere al mio fianco la squadra che anche in passato si è dimostrata competente e valida. Ringrazio quindi Michele Di Pierro, saggio consigliere e eccellente direttore artistico, Sanas Abedini che ha seguito la selezione degli hobbisti comparsi nelle varie serate, Matteo Uboldi che ha stretto un rapporto di collaborazione con i gruppi “auto tuning”, Federico Frigerio nella veste di Presidente del Comitato Commercianti che ha ereditato e sviluppato il lavoro fatto dal suo predecessore Luigi Alberio ed infine Enzo Ruggiero, ai più noto per gli eventi in Abbiate Guazzone. Un grazie anche a tutti i commercianti che si sono impegnati per la miglior riuscita della manifestazione, alla Pro-loco il cui apporto silenzioso è sempre prezioso e immancabile, all’amministrazione comunale, e alle forze dell’ordine dai vigili sino ai carabinieri per il loro contributo alla sicurezza e all’ordine. Tutti vorremmo sempre vedere una Tradate così viva e attiva. La buona risposta agli eventi fa’ pensare che questo pensiero non sia così irrealizzabile, per questo stiamo già lavorando all’organizzazione di altri eventi che avranno luogo nei mesi futuri, per poi culminare nel Natale. Non possiamo ancora anticipare nulla su quello che avverrà, ma… tutti noi ci impegneremo al massimo per replicare il successo di questi Venerdì Bianchi».