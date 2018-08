Tradizionale Ferragosto alla Grotta Remeron di Comerio; alle ore 11.30 verrà celebrata la Santa Messa nel Grande Salone a quota -40 metri da Don Andrea Gariboldi; visto il ridotto numero di posti è necessaria la prenotazione; alle ore 10.00, dalla Colonia Rossi di Barasso, via al Piano 3, le guide accompagneranno tutti i prenotati sino alla Remeron e poi al Grande Salone. Di ritorno alla Colonia sarà possibile festeggiare anche culinariamente il ferragosto, con piatti a base di polenta e spezzatino, formaggio, latte e tanta carne alla griglia.

Nel pomeriggio, alle 15.00 e alle 15.30, partiranno invece, sempre dalla Colonia Rossi, due visite guidate al Parco Campo dei Fiori e alla Grotta Remeron; è necessaria la prenotazione anticipata. L’escrusione si snoderà attraverso i sentieri 10 e 12, lungo i boschi di Barasso e Comerio, passando da 520 a 720 metri s.l.m. per un percorso di circa 3 km. La discesa in Remeron sarà lungo la “Via del Fondo”, la parte turistica aperta al pubblico che rappresenta circa un decimo delle dimensioni complete della Grotta; esplorata in maniera organizzata nell’anno 1900 da Luigi Vittorio Bertarelli, fondatore e per alcuni anni presidente del Touring Club Italiano, in compagnia di Luigi Orrigoni che proprio a Barasso aveva la sua residenza estiva, la Remeron dal 2004 è stata riaperta alla visite turistiche, grazie agli interventi del Comune di Comerio, Parco Campo dei Fiori e Regione Lombardia e nei mesi da maggio a ottobre raggiunge le 2000 visite circa; dal 2017 il Comune di Barasso offre la splendida location della Colonia Rossi, esempio di colonia estiva costruita nel 1935 dal Cavalier Leonida Rossi, proprietario dell’omonima fabbrica di pipe nella frazione Molina di Barasso, rendendo così ancora più piacevole l’escursione turistica.

Le prenotazioni, sia per la Santa Messa che per le escursioni pomeridiane, possono avvenire dal sito internet; per informazioni www.grottaremeron.it

In caso di pioggia le escursioni potranno essere annullate; all’indirizzo mail lasciato in fase di prenotazione, entro le ore 8.00 della mattina, verrà comunicato l’eventuale annullamento.