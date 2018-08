Tre auto si scontrano, feriti lievi

Tre auto si sono scontrate questa sera, domenica 19 agosto in via Maggiolino a Caronno Varesino. Per cause che i carabinieri dovranno accertare intorno alle 18 una Citroen Saxo, una Fiat Panda Cross ed una Mini sono rimaste coinvolte in un incidente che non ha avuto per fortuna gravi conseguenze: ferite tre persone, un ragazzo di 27 anni, una donna di 35 e un uomo di 53 anni, ma non in maniera seria.

Sul posto, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica. (Le foto sono di Andrea Barbieri)

