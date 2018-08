Tre giovanissimi in manette per rapina

Due giovani pakistani sono stati aggrediti nella serata di ieri, venerdì 17 agosto, nei pressi del giardino Matteotti a Legnano.

A picchiarli con una borsa piena di bottiglie di birra tre giovanissimi tunisini. Al pestaggio ha assistito un passante che ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono così giunti gli agenti del Commissariato che ha bloccato i tre aggressori. I giovani pakistani, ospiti in una struttura in città, hanno spiegato che si stavano recando in farmacia per ragioni personali, quando sono stati aggrediti dal gruppetto di ragazzini.

Il fatto è accaduto attorno alle 20. Gli agenti hanno arrestato gli aggressori con l’accusa di rapina per aver sottratto un telefono cellulare a una delle vittime.