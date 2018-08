Tre milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni

Uno stanziamento di 3 milioni di euro destinato ai piccoli Comuni per la messa in sicurezza delle strade. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale a seguito di un emendamento all’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale.

“I Comuni sotto i 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni – spiega l’assessore Terzi – potranno attingere a questo fondo straordinario per realizzare interventi come la riqualificazione degli incroci, il completamento, il ripristino e la protezione dei percorsi ciclabili e pedonali, il ripristino o il consolidamento di ponti e cavalcavia e la riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico, anche per migliorare l’accessibilità ai mezzi a beneficio dei cittadini diversamente abili e delle famiglie con bambini piccoli”.

“Potranno essere finanziati anche interventi sulle strade provinciali. Obiettivo è infatti migliorare le condizioni di efficienza, funzionalità e sicurezza della rete viaria, superando eventuali empasse sulle rispettive competenze”.

Il contributo che potrà essere erogato è pari al 70% del costo dell’opera. Sono finanziabili interventi fino a 100.000 euro, che salgono a 200.000 per quelli che riguardano ponti e cavalcavia. Il valore minimo è 10.000 euro.