Treno e auto, la situazione a Genova dopo il crollo

Dopo il crollo sulla A-10 a Genova ecco un primo aggiornamento, alle 13.00 che riguarda la viabilità stradale e ferroviaria.

AUTO

(aggiornamento 13.20) Sull’ A10 Genova-Savona, tra il bivio per l’ A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto, in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto.

All’ interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code.

A seguito della chiusura si sono sono formate code sulla A10 stessa verso Genova tra Genova Prà e Genova Aeroporto e , ripercussioni verso Genova sull’ A7 Milano-Genova tra il bivio con la A12 e quello con la A10.

Chi da Savona è diretto a Genova deve utilizzare l’A26 Genova-Gravellona Toce, poi la D26 Diramazione Predosa Bettole e la A7 verso Genova:

Chi da Livorno è diretto a Savona, utilizzare l’A7 Milano Genova, seguire le indicazioni per la Diramazione Predosa-Bettole e poi prendere la A26 verso Genova e proseguire per Savona.

Non si consiglia di percorrere le autostrade nella zona di Genova.

Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto.

(fonte: autostrade.it)

FERROVIA

Dalle 11.40 il traffico ferroviario nel nodo di Genova è sospeso per il crollo del ponte autostradale Morandi fra Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena.

Trenitalia informa che è in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso.

(fonte, twitter: fsnews)