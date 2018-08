Trentaquattrenne finisce all’ospedale, dopo una lite coi vicini

Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi in via Istria dove nel weekend si è verificata un’animata e violenta lite di vicinato.

Oltre ai militari infatti è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che ha prestato le prime cure ad un 34enne che è stato poi accompagnato al pronto soccorso per alcuni accertamenti. E’ successo nel cuore della notte: verso l’una alcuni residenti hanno sentito delle urla arrivare dalla strada.

Affacciandosi hanno visto i litiganti che dalle parole passavano alle mani e così hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Arrivati sul posto i carabinieri hanno calmato gli animi e raccolto le testimonianze di tutti i presenti a partire dai due litiganti e dalla loro versione dei fatti. Al momento non si sa se la vicenda avrà strascichi giudiziari o se si concluderà come una bravata estiva. Molto dipenderà dalle intenzione delle persone coinvolte.