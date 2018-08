Troppe risse, il Questore chiude la discoteca Fellini per 10 giorni

Il questore di Milano Marcello Cardona ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni (dal 17 al 26 agosto) della discoteca “Fellini Club House” di via Roma a Pogliano Milanese. Troppe risse e troppa violenza anche da parte del personale di sicurezza alla base della decisione.

L’atto, notificato nei giorni scorsi alla direzione del locale, si rifà all’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che consente la possibilità di “sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”.

Negli ultimi mesi le forze dell’ordine sono dovute intervenire per alcune risse e aggressioni nella zona della discoteca o al suo interno – in alcuni casi sono stati coinvolti anche i buttafuori del locale – in cui alcune persone sono rimaste contuse e hanno sporto querela.

“Gli episodi accaduti per la loro gravità – sottolineano dalla Questura – hanno reso necessario il provvedimento di sospensione della licenza da parte del questore, al fine di evitare la reiterazione dei comportamenti illeciti e violenti da parte dei suoi frequentatori e degli addetti alla sicurezza”.

