Trova una tartaruga azzannatrice al parco, salvata dai carabinieri

Comunemente definita come tartaruga azzannatrice ma il nome scientifico della razza è Chelydra Serpentina ed è un’animale che non può essere detenuto. Lo vieta la Legge 150 del 1992, in quanto classificata tra gli animali “pericolosi” e quindi non commerciabile o tenibile. E’ stata vista in un parchetto che costeggia la Via Brera di Arconate da un 48enne del luogo che era a spasso con il proprio cane.

Fortunatamente ha tenuto lontano dalla apparentemente innocua tartaruga il proprio cagnolino, perché non si è fidato di farlo avvicinare all’esemplare che sembrava, ed infatti era, per niente impaurita dall’abbaiare. Difatti il cagnolino ha rischiato grosso davvero perché i morsi della tartaruga sono capaci di gravi danni.

Sta di fatto che l’uomo, accorto, si è preoccupato anche di verificare fotografando la testuggine e confrontandola con le specie reperite su internet. Da lì’ l’allarme quando si è accorto che poteva trattarsi di una tartaruga appartenente ad una specie pericolosa e ha provato a contattare i Carabinieri che, fattesi inviare le foto, tramite il Nucleo CITES dei Carabinieri Forestali, hanno subito individuato la razza.

Sul posto è stata inviata una pattuglia della Stazione Carabinieri di Busto Garolfo che ha prelevato la testuggine, che già il signore era riuscito a riporre in un ricovero che ne evitasse la fuga, generalizzando e verbalizzando le circostanze del rinvenimento.

Successivamente l’animale è stato portato presso la Compagnia di Legnano dove, dopo una notte in cui è stata letteralmente vigilata dal Carabiniere di servizio al Comando, sono poi venuti, in mattinata, i Carabinieri Forestali della Stazione di Garbagnate Milanese e del Nucleo CITES di Milano.

Recuperata, con la massima attenzione, la testuggine i militari l’hanno portata via per poi provvedere all’affidamento in custodia ad una struttura idonea alla custodia di animali pericolosi, già individuata e preallertata nel bergamasco. Ora gli accertamenti sono tesi a provare ad individuare l’illegale collezionista che aveva con sè l’animale.