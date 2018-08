Trovato senza vita il corpo dell’uomo scomparso a Cerro

E’ stato trovato senza vita il corpo dell’uomo scomparso dalla serata di giovedì 23 agosto, sulla spiaggia di Cerro di Laveno Mombello.

L’uomo 65 anni, era residente a Uboldo ma da anni frequentava le sponde del Maggiore, dove aveva una casa di villeggiatura.

Il suo corpo è stato recuperato nelle acque del lago Maggiore dopo ore ininterrotte di lavoro da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di Varese, di Laveno Mombello e di Gallarate che si sono alternate nelle operazione. Attiva anche la Protezione Civile di Laveno Mombello e, da questa mattina, i sommozzatori del nucleo di Torino, il personale del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e la Guardia Costiera. Il corpo è stato individuato a tre metri di profondità.

A dare l’allarme della scomparsa, nella tarda serata di ieri, la famiglia che non lo ha visto rientrare a casa. La richiesta di aiuto è arrivata al centralino dei Carabinieri che hanno diramato l’allarme e attivato le operazioni di ricerca via terra, per il paese e la zona limitrofa e via acqua.

Nella serata di giovedì, sulla spiaggia di Cerro sono stati ritrovati gli effetti personali dell’uomo, vestiti, documenti, portafogli e telefono. Per permettere le operazioni di ricerca in sicurezza la spiaggia di Cerro è stata chiusa al pubblico per tutto la giornata.