Turista in difficoltà salvato dall’elicottero

L’elicottero di vigili del fuoco del gruppo volo di Malpensa ha operato in Piemonte a Viganella (Vb) attorno alle 14.30 per via di un turista in difficoltà.

Un turista polacco si perso scendendo verso Viganella dall’alpe La Colma. Lo stesso comunicava telefonicamente ad un amico che aveva perso l’orientamento e che non aveva più batteria nel cellulare per guidare il soccorso.

In base all’accordo siglato recentemente tra Soccorso Alpino della Guardia di Finanza-VVF e CNSAS i soccorritori si ritrovavano al campo sportivo di Viganella per iniziare le ricerche. Veniva fatto anche intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco il “Drago 80” dalla base di Malpensa.

Un operatore del CNSAS che già stava perlustrando la zona di ricerche, individuava il disperso in una forra, ma impossibilitato a raggiungerlo comunicava la posizione al campo base. Sul posto veniva inviato l’elicottero dei vigili del fuoco.

Dall’aeromobile si calava tramite il verricello un operatore SAF che imbarcava e recuperava il disperso, successivamente l’uomo veniva elitrasportato in zona sicura. In seguito veniva anche recuperato con manovra al verricello il tecnico del CNSAS che rimasto in loco.