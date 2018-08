Ubriaco e manesco, la folle notte di un 29enne

Ubriaco, aggredisce familiari e vicini per poi scagliarsi contro i poliziotti. È la pazza serata di un pregiudicato serbo di 29 anni che, alla fine, è stato arrestato dalla Polizia. L’episodio è accaduto intorno alle 21 di mercoledì 1° agosto quando, dopo aver ricevuto concitate richieste di aiuto, la volante del Commissariato è intervenuta in un condominio di via Rossini.

Appena arrivati nel cortile gli agenti si sono trovati davanti l’uomo, a loro ben noto per i numerosi precedenti, che a torso nudo e palesemente ubriaco si scagliava ripetutamente contro un’autovettura, colpendola con calci e pugni, e il suo conducente, che minacciava di morte. I poliziotti hanno faticato non poco a contenere l’individuo che, un po’ per l’alterazione causata dall’alcool e un po’ grazie al fisico atletico, non accennava a placarsi ed anzi cercava di colpire anche gli operatori, tanto che uno di loro è rimasto ferito alla mano con la quale ha parato un pugno diretto al volto.

Alla fine i poliziotti hanno avuto la meglio e sono riusciti ad ammanettare l’esagitato, accertando che poco prima era tornato a casa ubriaco e aveva aggredito senza alcun motivo, prima verbalmente e poi fisicamente, i familiari. Sceso in cortile aveva dapprima minacciato e rincorso un condomino per poi scagliarsi contro la vettura e il suo conducente, il compagno della sorella che stava accorrendo in soccorso degli altri. Lo straniero è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.