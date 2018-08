Ubriaco tenta la fuga in auto, inseguimento in centro città

È stato un vero e proprio inseguimento quello avvenuto questa notte tra le vie del centro di Varese. L’auto guidata da un giovane non si è fermata all’alt della polizia che si è messa subito all’inseguimento del fuggitivo. Da piazza Montegrappa, attraverso le vie Marcobi, Veratti, Cesare Battisti fino all’incrocio di via Mercandante con via Staurenghi. Un inseguimento durato qualche minuto, grazie anche alla perfetta conoscenza delle strade da parte degli agenti che una volta fermato il conducente, un giovane varesino di 25 anni, lo hanno sottoposto all’alcoltest. Il responso è stato inesorabile: tasso di alcol molto elevato, per cui è prevista la sanzione massima. Ritirata immediatamente la patente al conducente, l’auto è stata restituita al padre, proprietario della stessa. Al giovane sono state contestate anche le violazioni al codice della strada per non essersi fermato all’alt della polizia e per eccessiva velocità.