Uffici comunali sanificati, ma in comune non c’è un “caso legionella”

Analisi dettagliate dopo le notizie preoccupanti che arrivavano da Bresso. È legata alla volontà di verificare lo stato di salute delle condotte idriche la richiesta di analisi partita dal Comune di Saronno: niente a che vedere con la malattia di un dipendente.

Il sindaco Alessandro Fagioli fa chiarezza sul caso di legionella che si è registrato a Saronno: «Si comunica – afferma una nota – che in seguito alle recenti notizie di persone ammalatesi di legionella nel milanese, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno eseguire a inizio del mese di agosto dei controlli sul proprio impianto idrico e di aereazione in considerazione che già in passato si erano verificate situazioni di criticità. I prelievi sono stati effettuati il giorno 3 agosto. Oggi 16 agosto l’azienda incaricata ha fornito al comune i risultati provvisori, in attesa del responso definitivo. Si è trovata una presenza del batterio comunemente conosciuto come “Legionella” in alcuni dei punti di prelievo dell’impianto idrico di acqua calda mentre non sono state rilevate concentrazioni significative o degne di attenzione nell’impianto di aereazione e raffreddamento. Le indagini hanno riguardato la ricerca anche di altri patogeni, dando esito negativo.

In via precauzionale lunedì 13 agosto si è provveduto a sanificare la parte idrica, portando la temperatura dei Boiler al massimo (90 gradi) eliminando pertanto il batterio che non sopporta l’elevata temperatura (il batterio prospera tra i 30 e i 45 gradi circa).

A seguito della nota tecnica del laboratorio si è già provveduto ad ordinare gli interventi di sanificazione che saranno eseguiti nei prossimi giorni».

Il sindaco però esclude legami tra la situazione degli uffici comunali e la malattia del dipendente: « In considerazione delle modalità di trasmissione ed incubazione, si ritiene improbabile poter ricondurre la malattia avuta dal dipendente comunale alla situazione dell’edifico comunale in quanto assente dagli uffici da diverso tempo».