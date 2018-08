Ultima domenica della Festa dell’Unità con Alfieri

Domenica 26 agosto alle 18 nel padiglione Laura Prati di Schiranna in Festa 2018, via Vigevano 26 Varese, il senatore PD Alessandro Alfieri chiuderà ufficialmente la decima edizione della Festa dell’Unità di Varese.

Alfieri ringrazierà tutto il popolo del Festival e soprattutto i 300 volontari che lavorando per tre mesi hanno permesso la riuscita di un evento che ha registrato un’ottima presenza di pubblico con una media di partecipazione superiore di circa il 3% rispetto all’edizione 2017.

Dalle 19 ultimo appuntamento con lo stand gastronomico di Schiranna in Festa con uno speciale menù valtellinese con pizzoccheri e sciatt. Dalle 21 la Balera aprirà le danze per l’ultima volta nel 2018.