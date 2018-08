Ultimi giorni per la mostra Giovanni Femia

Prosegue fino al 31 agosto 2018 al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona (Via Monteruzzo, 1) la mostra personale “Counting All The Little Lines” dell’artista castiglionese Giovanni Femia. Patrocinata dalla Città di Castiglione Olona, la mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 18.00 con ingresso libero.

per info: Ufficio Cultura – Città di Castiglione Olona, tel. 0331.858301, email: cultura@comune.castiglione-olona.va.it / artemio30@libero.it (Giovanni Femia)