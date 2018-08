Ultimo weekend d’agosto, la festa è nel piatto

L’ultimo fine settimana di agosto è tutto dedicato alla feste in piazza, alle sagre e alle escursioni all’aria aperta. Attenzione però, le previsioni meteo annunciano la possibilità di qualche pioggia e di un abbassamento delle temperature.

Il METEO DEL WEEKEND

SAGRE E FESTE

Velate, Varese – Da venerdì a domenica c’è la Festa Patronale i Velate, all’Oratorio di Piazza Santo Stefano con tante attività e stand gastronomico attivo – Tutto il programma

Brinzio – Da venerdì sera a domenica, festa annuale del gruppo Alpini “magg. Giuseppe Piccinelli” di Brinzio, nella consueta cornice del parco comunale (dietro il Municipio). Ricco banco gastronomico con specialità tipiche, servizio bar e accompagnamento musicale. – Tutto il programma

Bodio Lomnago – Continua la 18a edizione della sagra Paella e Sangria. Dalle 21, ogni sera, musica live: sabato 18 agosto tributo a Ligabue con i “Libera uscita”, domenica 19 agosto “The Sicks”, sabato 25 agosto “Monkey Scream” e domenica 26 agosto i “Fio della serva”. La sagra è allestita nella piazza Benemerita Arma dei Carabinieri di Bodio Lomnago: sono disponibili 200 posti al coperto (in caso di pioggia) e non occorre prenotare – Tutto il programma

Buguggiate – Torna alla chiesetta di Santa Caterina a Erbamolle la “Festa di fine estate”. Per due weekend, da venerdì 24 agosto, stand gastronomico con costine, pesce e molto altro. Venerdì 24 e sabato 25 agosto la cucina apre alle 19. Domenica 26 agosto si pranza alle 12 e si cena alle 19. – Tutto il programma

Gavirate – Una grigliata in compagnia per sostenere la casa di riposo. È in programma domenica 26 agosto ed è organizzata nell’ambito delle iniziative “Gavirate per Gavirate” – Tutto il programma

Cunardo – Fine settimana con il Cunardo Beer Festival alla Baita del Fondista. Ci saranno 7 birre, principale fornitore delle Birre sarà il birrificio 50&50 Craft Brewery che, oltre alle loro 4 birre di punta, hanno sviluppato una birra speciale in collaborazione con l’Hellas Cunardo appositamente per l’evento. Attivo lo stand gastronomico con i campioni italiani di BBQ, i Porci Scomodi e menù differente tutte le sere – Tutto il programma

Duno – “Duno, Natura e Territorio” inizia sabato pomeriggio e continua fino a domenica con diversi incontri, bancarelle, esposizione di animali. Attivo il ristoro – Tutto il programma

Cittiglio – Sabato e domenica prossimi, 25 e 26 agosto si svolgerà a Cittiglio la 30° edizione della “Gnoccata per San Biagio” nella nuova struttura del Fe.Sti.amo Park (parco feste della stazione). I fondi raccolti serviranno a rifare il sagrato della chiesa di San Biagio una volta ultimati gli scavi archeologici in corso. – Tutto il programma

Monvalle – Sabato 25 agosto dalle 19 e domenica 26, a pranzo e cena, presso il Camping Lido, la Pro loco di Monvalle organizza la Sagra del fritto misto di mare – Tutto il programma

Angera – Spettacoli e dimostrazioni equestri, musica e buona cucina: ad Angera, torna questo fine settimana la “Festa del Rione Baranzit”. La manifestazione si svolge presso l’area Comunale del Parco Giochi di Via Volturno, dove durante tutte e tre le giornate di manifestazione sarà attivo un fornitissimo stand gastronomico (ore 12 e ore 19) con piatti tipici. – Tutto il programma

Castelveccana – Un altro weekend con la Pro Loco di Castelveccana che organizza per venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto un ricco e gustoso programma. Nel menù polenta e risotto – Tutto il programma

Jerago con Orago- Continua Jerago Beach con tanti appuntamenti anche per questo fine settimana. Gli Amici di Paese vi aspettano tutte le sera, a partire dalle ore 19 (tranne il lunedì) con tante proposte, serate a tema, musica ma soprattutto tanto tanto divertimento. Venerdì serata country, sabato The McChicken Show – Tutto il programma

Vergiate – Tre punti in tavola con i Vikings al Bosco di Capra. Da mercoledì 22 agosto a domenica 2 settembre 2018 “Tre punti in tavola con i Vikings”. Ecco il menù del fine settimana – Tutto il programma

Busto Garolfo – Solidarietà, buona cucina, tanta musica e sport. Torna da venerdì 24 agosto a lunedì 3 settembre la tradizionale Festa popolare di Olcella. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Sabato e domenica continua “Esterno Notte” ai Giardini Estensi: sabato proiezione de “La stanza delle meravigli”, domenica “Ricominicio da noi”- Tutto il programma

Varese – Domenica appuntamento con “Quel museo chiamato città”, Laboratorio Viaggiante alla Rasa. Alle ore 17.00 ritrovo Chiesa di S. Gottardo, via San Gottardo, 19. 2 ore di passeggiata alla scoperta della Rasa, racconti e volti lungo il percorso

Quel Museo Chiamato Città (QMCC) è un ampio progetto che si propone di far percepire la città come un ricco archivio di luoghi notevoli, un museo a cielo aperto sempre accessibile e gratuito.

Varese – “Quartieri in Scena”, dalle ore 18.00 al Circolo di Bizzozero (Via Monte Generoso, 7). Alle ore 18.00 – Teatro “Storie Brevi” a cura della Compagnia Pane Mate, alle ore 20.30 – Concerto “Il Cielo d’Irlanda” a cura di Silly Farm. Evento organizzato da Associazione Culturale Progetto Zattera.

Sacro Monte di Varese – Sabato incontro “Il fascino dell’Oriente alle ore 11.00 e 16.00 alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi (Via Beata Giuliana, 5 – Sacro Monte)

sesto appuntamento delle visite speciali di approfondimento dal titolo #tuttopogliaghi. Costo: € 6 a persona. Prenotazione consigliata. Per info e prenotazione: 366 4774873 – 328 8377206 – info@casamuseopogliaghi.it – info@sacromontedivarese.it

Casalzuigno – A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno la vita familiare e pubblica del secolo dei Lumi sarà protagonista della serata di sabato 25 agosto, dalle ore 19 alle 23, dedicata al tema Costumi e mode del Settecento: come si imbandiva la tavola? Che biancheria si usava? Quali rimedi contro i malanni? Questi e molti altri quesiti per un divertente percorso tra il serio e il faceto. Le visite sono su prenotazione e inizieranno alle ore 19.45 e alle 21.30. – Tutto il programma

Comerio – Grande popolarità per il percorso nelle “viscere della terra”. Prossima apertura per le Grotte del Remeronil 26 agosto. Su prenotazione – Tutto il programma

Brenta – Il 26 agosto a Brenta un evento speciale legato a sport e solidarietà: il torneo di bocce organizzato da “Vharese” e “Beigiurnà”. Atleti disabili affiancati da bocciatori normodotati – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 26 agosto dalle ore 20.00 la Bolivia chiude le inaugurazioni delle settimane di Latinfiexpo dedicate ai Paesi dell’America Latina. Alla serata parteciperanno la Console Generale della Bolivia a Milano Eva Chuquimia, le autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e i rappresentanti della Camera di Commercio della provincia di Varese. – Tutto il programma

BAMBINI

Castiglione Olona – Domenica appuntamento con“di storia… in storia” XI Edizione, alle 16, nel borgo. I bambini saranno accompagnati, per gruppi, da pifferai magici in un percorso di fiaba in fiaba nei luoghi e cortili più suggestivi del borgo rinascimentale di Castiglione Olona. – Tutto il programma

Cinque idee per staccarsi dalla tv – Alcune proposte a chilometro zero per trascorrere una giornata alternativa con i bambini, anche quelli “più grandicelli” – Tutto il programma

ITINERARI ed ESCURSIONI

Dumenza – Sabato pomeriggio 25 agosto il CAI Luino propone una escursione culturale a Due Cossani frazione di Dumenza per conoscere la storia attraverso i vicoli del paesino. Andremo a visitare la “Corte delle rane”, antichi lavatoi, porticati e tanto altro di grande interesse – Tutto il programma

Viaggio alle origini del gorgonzola – Dai trattamenti utilizzati per conservare il formaggio in estate all’uso della stagnola per rivestire la superficie. Un fine settimana di aneddoti e degustazioni in Valsassina, la Valle dei Formaggi – Tutto il programma

SPORT

Saronno – E’ partito il conto alla rovescia per la nuova edizione della pedalata del gemellaggio che permette ad amanti delle due ruote di unire Saronno e Challans nel periodo estivo. La partenza è prevista domenica 26 agosto dal Santuario – Tutto il programma