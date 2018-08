Nell’autunno un nuovo albero al posto del “cedro di San Rocco”

La distruzione del cedro “di San Rocco”, centrato da un fulmine, ha colpito molte persone, a Somma Lombardo. Era uno degli alberi monumentali della città (per la precisione: un cedrus atlantica), che si era quasi affiancato – nel cuore dei sommesi – quel cipresso del castello caduto nel 1944 e di cui si conservano due ceppi.

E in molti si sono chiesti: cosa sostituirà il cedro, ora?

L’idea di base dell’amministrazione comunale rimane quella di sostituire l’albero, che aveva circa trent’anni: «Abbiamo già dato mandato agli uffici e all’agronomo per capire che genere di albero piantare nella rotonda di San Rocco» ha spiegato il sindaco Stefano Bellaria. Si valuteranno un cedro dell’Atlante come quello appena distrutto o altre due varietà, «poi per piantumare bisognerà aspettare l’autunno, perché l’estate non è il momento adatto». Ovviamente non sarà facile sostituire il cedro da un giorno all’altro, perché questo aveva un impatto paesaggistico che non è lo stesso di un albero appena messo a dimora. In un punto simbolico della città: all’ingresso del centro venendo dalla brughiera (cioè, oggi, da Malpensa), a due passi dalla particolare chiesa di San Rocco, una chiesa con dentro un’altra chiesa.