Un anno di servizio civile al Melo, una opportunità per crescere

Un anno di Servizio Civile Nazionale al Melo. È una occasione che anche la onlus di Gallarate offre alle ragazze e ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni.

«Una grande opportunità di crescita umana e professionale». I volontari che vorranno operare nell’area di Gallarate potranno collaborare con la Cooperativa Il melo Onlus al progetto Anziani Accoglienti.

Le domande dovranno essere presentate direttamente al MELO entro le ore 18.00 del 28 settembre prossimo. L’inizio effettivo del servizio è previsto a inizio 2019.

Il servizio Civile Nazionale ha una durata di 12 mesi, comporta un impegno di 30 ore settimanali e dà diritto ad un “assegno mensile di servizio” di 433 euro.

Per saperne di più, nel sito www.melo.it si potrà visionare il contenuto dell’intero progetto, comprensivo di obiettivi e di piani di lavoro dei Volontari. È possibile anche richiedere informazioni direttamente presso la struttura di Via Magenta 3 o al recapito telefonico 0331 776083.

«La professionalità, la passione per la ricerca e l’impegno per la qualità della vita che da sempre caratterizzano il lavoro del Melo sono la garanzia per un’esperienza di crescita professionale, culturale ed umana, per un anno speso bene».