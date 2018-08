Un concerto con i capolavori del Novecento nella chiesa di Melide

Mercoledì 15 agosto (ore 20.30), nella chiesa parrocchiale di Melide, Ceresio Estate presenterà il quartetto d’archi Intime Voci (Ekaterina Valiulina e Maria Grazia Corino, violini; Martino Laffranchini, viola; Nicola Tallone, violoncello).

I quattro giovani professionisti, tutti diplomati presso il Conservatorio della Svizzera Italiana, risiedono in Ticino e svolgono una ricca attività concertistica e didattica sia in Svizzera e che all’estero.

Il programma, oltre al magistrale “Quartetto in si minore No.1” scritto sul finire del periodo americano di Sergej Prokofiev e al dolente “Quartetto in do minore no.8” scritto nel 1960 in occasione di un soggiorno a Dresda dal suo compatriota Dimitri Shostakovich, comprende il celebre “Langsamer Satz”, composto da un Anton Webern poco più che ventenne e ancora influenzato dal lirismo tardoromantico.

Il concerto è promosso dall’Ente Turistico del Luganese. Entrata gratuita

Tutte le informazioni su: www.ceresioestate.ch