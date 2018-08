Un ferragosto sobrio per i gitanti, zero patenti saltate

E’ stato un buon ferragosto senza patenti ritirate. Malgrado non si abbiano ancora gli esiti definitivi di tutto quello che si è verificato nella giornata, i controlli effettuate e le comunicazioni ricevute lasciano intendere che il dispositivo messo in campo sia stato abbastanza efficace.

Nelle aree urbane, c’è stata una sola segnalazione per un sopralluogo di un presumibile tentato furto in abitazione, nel comune di Villa Cortese, ma il fatto dovrebbe essere accaduto nei giorni scorsi e se ne sconosce l’entità perché non vi sono i proprietari. Dalle verifiche non apparrebbe nulla di troppo grave.

Numerosi i controlli effettuati nelle aree di aggregazioni, nei parchi e nei canali della giurisdizione. A Legnano, nella zona del Castello e del Parco Castello e del parco Alto Milanese. Nella Zona di Busto Garolfo, la Piscina Comunale e la zona del Canale Villoresi in loc. Quattro Bocche a confine con Casorezzo. Anche per Parabiago la zona ciclopedonale che costeggia il Villoresi. Per la Stazione Carabinieri di Castano Primo, le aree del Ticino nel Comune di Turbigo (MI), dalla località della “spiaggetta” alla località “tre salti”. Per i Carabinieri di Cuggiono, la località Padregnana di Robecchetto con Induno e la loc. Castelletto, proprio di Cuggiono, dove sia l’area sul canale Villoresi che l’ampia area sul Ticino sono state affollate.

Proprio in quest’ultima zona vi è stato il danneggiamento di un’auto in serata, un’auto che è finita lateralmente alla strada in un canaletto, ribaltandosi. Ma il fatto è stato causato da una errata manovra in un’area non illuminata. Nessuna particolare conseguenza per il guidatore che non ha avuto bisogno di soccorsi sanitari e che è risultato negativo ad ogni verifica. L’auto, una Renault Clio, si è però danneggiata su tutta la parte anteriore e sulla fiancata sinistra.

Decine le auto e le persone controllate. Nessun controllo positivo all’alcol test e nessuna patente ritirata. Non risultano incidenti particolari alle persone che, malgrado i divieti, non hanno potuto evitare di trasformarsi in veri e propri bagnanti.