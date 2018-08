Un fulmine nella notte distrugge il pino di San Rocco

Un lampo. E il pino di 10 metri non c’è più.



È successo nella notte a Somma Lombardo, lasciando completamente incredula un’intera comunità.

L’albero, amato e vezzeggiato dai residenti, è stato centrato in pieno da un fulmine la notte scorsa attorno all’una e trenta.

Chi vive nelle vicinanze ha sentito un boato fortissimo, e poi una grande luce: a terra l’albero ferito a morte.

È il pino altissimo sulla rotonda di San Rocco, che accoglieva gli automobilisti salendo dalla ss336 di Malpensa. I pezzi di rami e di corteccia sono finiti ovunque, fin davanti alla farmacia comunale, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con un mezzo lungo la via Pastrengo – una delle strade che porta alla rotatoria – per mettere in sicurezza l’area.

Ora il centro della rotatoria è stato isolato con del nastro dalla polizia locale: tronco e rami verranno rimossi.

Il pino veniva illuminato in occasione del Natale con luci e addobbi.