Un nuova palestra per la scuola media G.B. Monteggia

La scuola secondaria G.B. Monteggia avrà una nuova palestra. L’amministrazione comunale ha partecipato ad un bando di Regione Lombardia ed è in graduatoria per ottenere il finanziamento che permetterà di costruire una nuova palestra per gli studenti.

Il bando – indirizzato ad interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici – prevede un finanziamento per l’80% della somma totale del progetto mentre il 20% del costo è a carico del comune. Quest’ultimo, l’amministrazione comunale, lo recupererà con la vendita di terreni comunali.

L’ammontare della spesa è di 1 milione e 1355 mila euro, dei quali 271 mila euro a carico del comune. Ancora da definire le tempistiche della realizzazione dell’edificio; al momento c’è solo uno studio di fattibilità che prevede l’abbattimento dell’attuale palestra e la ricostruzione.

Come spiegato dai funzionari dell’Ufficio Tecnico, si sono valutate entrambe le ipotesi ma è risultata più conveniente, a livello di costi e risultati, la completa ricostruzione dell’edificio.