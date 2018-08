Un “ponte” di gnocco fritto tra Gemonio e San Possidonio

È ormai un gemellaggio, seppur non ufficiale, quello tra Gemonio e il comune modenese di San Possidonio, stipulato nel nome dello gnocco fritto.

Sabato 1 settembre, per il settimo anno consecutivo, a Gemonio sarà organizzata una serata dedicata ai sapori emiliani – gnocco fritto e affettati innanzitutto – grazie a una collaborazione tra cittadini che parte direttamente dalle cucine.

L’evento era nato in seguito al terremoto del 2012 e nei primi anni la serata era servita a raccogliere fondi per la ricostruzione del paese emiliano. Da qualche edizione invece, il ricavato è equamente suddiviso per le necessità di entrambe le località coinvolte.

La serata, organizzata dalle associazioni di Gemonio in collaborazione con l’Amministrazione e dagli “Amici di San Possidonio”, avrà luogo al centro polivalente di via Curti e prenderà il via alle 19,30.