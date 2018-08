Un tocco di desing in biblioteca con le panchine Ali-brì

Quando una volta tornati dalle vacanze gli studenti di Busto Arsizio torneranno a studiare in biblioteca, troveranno ad accoglierli una bella sorpresa: la panchina Alibrì.

Gli architetti associati Fardelli e Colombo che hanno il loro studio proprio a Busto hanno infatti deciso di donare alla città i prototipi della loro panchina che si è classificata terza al Concorso Parco delle lettere di Milano del 2016. Saranno così due le panchine che verranno posate nel cortile della Sala Monaco della biblioteca.

Cos’è Ali-brì? Ecco la spiegazione dei suoi creatori

Ali-brì sfrutta forme articolate ed inconsuete per differenziare le sue funzioni. In un solo oggetto trovano posto una ampia panchina per conversare, una chaise-longue per leggere in relax, una seduta con piano scrittoio ed un piano dedicato ai disabili motori.

La strutttura portante in lamiera metallica ad alto spessore, piegata, zincata a caldo e verniciata a polveri accoglie il piano di seduta in UHPC (Ultra High Performance Concrete), colorato in pasta, con fissaggi nascosti. I materiali utilizzati sono resistenti, non vandalizzabili e completamente riciclabili a fine vita.