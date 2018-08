Un weekend a Duno, prodotti tipici e bancarelle

E’ prevista per il 25 e 26 Agosto prossimi a Duno la seconda edizione della manifestazione “Duno, Natura e Territorio”. L’evento, anche quest’anno organizzato dall’Amministrazione Comunale, dalla Associazione Culturale Dunese, dalla Pro Loco Duno, dal Gruppo Antincendio Duno e dall’Azienda Agricola Alpe di Duno è patrocinato dalla Comunità Montana Valli del Verbano.

Al sabato pomeriggio è previsto un momento commemorativo con la partecipazione dal locale Gruppo Alpini di Vergobbio-Cuveglio ed altri gruppi, durante il quale sarà celebrata una messa in ricordo di tutti i Caduti, degli Alpini “andati avanti” e dell’Alpino Dunese Franco Sonzini (Barba) già capogruppo del sodalizio.

Nella serata di sabato, alle ore 21,00 presso il Campo Bocce, gestito dalla Pro Loco Duno si terrà la proiezione di un filmato riguardante la performance sportiva “Luglio 2007 – Laveno/Monte Rosa Non Stop”, presentato da Vittorio Ciresa e dall’Associazione “Il Sorriso di Michela”.

A partire da venerdì sera 24 agosto nelle vicinanze del Campo bocce sarà allestito un “Campo Alpino”, dove diversi Alpini soggiorneranno fino a lunedì. Alla domenica si svolgerà un mercatino con bancarelle per la vendita dei prodotti di carattere agricolo- forestale, stand commerciali, una vetrina di animali (capre, vacche, cavalli, muli, galline, conigli e uccelli rapaci), stand di rappresentanza di allevatori ed istituzioni, inoltre, in alcuni cortili, sono previste attività rivolte ai più piccoli e attività diverse come, ad esempio, la creazione di sculture in legno.

Sarà presente anche il Coordinamento Antincendio Valli del Verbano (COAV) con l’esposizione dei mezzi antincendio in dotazione all’Ente e con il centro radio mobile che coordinerà le comunicazioni radio di servizio. Uno stand sarà animato dalla presenza delle Guardie Ecologiche di Comunità Montana. Un gruppo sportivo darà la possibilità di provare il tiro con l’arco.

Nella mattinata sarà organizzato un convegno sulle attuali problematiche gestionali del territorio, durante il quale si avvicenderanno come relatori diversi tecnici specialisti delle attività del territorio. Nel pomeriggio il convegno continuerà con presentazione di relazioni sulle antiche culture praticate in zona e sulla conservazione dell’architettura rurale tutt’ora presente sulle nostre montagne, oltre alla presentazione di filmati di carattere speleologico e sportivo.

Nel tardo pomeriggio si terrà un piccolo spettacolo con uccelli rapaci ed una dimostrazione con cavalli e cavalieri in costumi medioevali. Nel corso della giornata l’”Associazione Valley Ranch dell’Azienda Agricola Cassina Piatta” di Mesenzana darà modo ai più piccoli di avvicinarsi all’equitazione provando l’ebrezza di una prima cavalcata. Durante tutta la manifestazione saranno presenti due Muli Alpini debitamente “armati”, che con i relativi conducenti “pattuglieranno” il paese.

Sabato sera sarà possibile cenare con menù rustico presso la struttura gestita dalla Pro Loco, mentre nella giornata di domenica due postazioni di ristoro, una presso la struttura Pro Loco e l’altra presso l’ex ristorante “Ur Torc” gestito dall’Associazione Culturale Dunese daranno modo ai visitatori di potersi rifocillare e/o pranzare con alimenti tipici. Ulteriori attrattive faranno da corollario alla manifestazione.