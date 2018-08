Un weekend con le escursioni del Cai di Luino

Sabato 18 agosto il CAI Luino e il Gruppo Archeologico Luinese propongono una facile escursione nell’Alto Luinese insieme all’archeologo Stefano Torretta per conoscere il Masso delle Croci. Tutta l’area di Curiglia con Monteviasco è un importante bacino di evidenze storiche che, attraverso i numerosi massi recanti incisioni rupestri, ci raccontano del lontano passato della nostra zona. Nello specifico, i massi presenti nella zona dell’Alpone di Curiglia si prestano perfettamente a coniugare la passione dell’escursione nella natura con il piacere della riscoperta del passato.

I massi coppellati, facilmente visitabili lungo il percorso, ci portano indietro nel tempo fino alla prima età del Ferro (900-700 a.C.) ed alle popolazioni locali legate alla cultura di Golasecca, mentre il decisamente più famoso Masso delle Croci ci mostra una successione di epoche, dal periodo antecedente l’anno zero (croci antropomorfe), fino a giungere al grande momento della cristianizzazione delle nostre valli (croci latine e croci greche) che dall’anno 1000 è giunto fino al 1500 di Carlo Borromeo e della sacralizzazione cristiana di evidenze pagane come erano i massi recanti incisi pagane.

Programma

Ore 9.20 – appuntamento presso ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 9.30 – partenza con mezzi propri per Pradecolo – rifugio Campiglio

Ore 10.00 – inizio escursione

Ore 15.00 – fine escursione e rientro a Luino

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it

Escurione ai laghetti di Suretta

Domenica 19 agosto il CAI Luino propone una bella e facile passeggiata nella valle del Reno Posteriore con meta i Laghi di Suretta. Un itinerario tra boshi e praterie alpine, piccole baite in sasso e torrenti con magnifiche cascatelle. L’itinerario inizia da Splugen 1500 e percorre prima una carrereccia poi entra nel bosco di Fugschtwald. Il percorso sale dolcemente e sempre affacciati alla valle e, di tanto in tanto, si apre tra gli alberi una bella vista su Splugen e l’imponente mole del Teurihorn. La via diventa sentiero e il bosco si dirada fino a trovarci tra radi larici. Tra mirtilli e rododendri raggiungiamo il bivio dei pascoli della Raznuscher Alp (2066). Seguendo la direzione dei laghi (indicati Surettaseen) proseguiamo diritti. Dopo un pianoro il sentiero sale fra i massi e arriva nei pressi del Lago di Suretta inferiore (o Unter Surettasee) (2193). Guadagniamo ancora quota fino a raggiungere le sponde del Lago di Suretta superiore ( o Ober Surettasee) (2266). Si prosegue per raggiungere il Seehutte (2272), rifugio senza custode e al vicino lago Turra ( o Turrasee) (2272). Una facile e breve salitella ci porta su un piccolo colle che offre una bella vista sui laghi, sia quelli superiori che quelli inferiori.

Tempo di salita 3h – Tempo totale h5.30 h – Dislivello 800 m – Difficoltà: T2 – Accompagnatori Enrico e Gianni

Programma

Ore 6.50 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 7.00 Partenza con mezzi propri per Splugen – serve bollino autostrada

