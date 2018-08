Un weekend a tutto street food

Appuntamento a Luino dal 3 al 5 agosto per Urban & Lake Street Food Festival presso il parcheggio del Porto Nuovo.

La kermesse ha inizio venerdì dalle 18:00 alle 24:00 per poi proseguire sabato e domenica dalle 11:00 del mattino con chiusura sabato alle 24:00 e domenica alle 23:00. Ancora una volta Luino offre un’occasione imperdibile per gustare le prelibatezze italiane che ci contraddistinguono nel mondo.

La squisitezza del gnocco fritto di Modena e dei panzerotti baresi e frisé possono essere gustati con altre fantastiche e gustose pietanze tipiche del made in Italy come l’ottima pasta fresca e le piadine.Spazio pero’ anche al pesce fritto e alle carni come l’hamburger di chianina e quello piemontese e le polpette.

Molti piatti appartengono alla nostra tradizione come la pappa al pomodoro, la tagliata di manzo, la panzanella, il lampredotto, il cinghiale, la cinta senese salsiccia e fagioli dell’uccelletto.

Per chi desidera un panino veloce arrosticini, hot dog, porchetta e panino al polpo saranno serviti!La cucina internazionale sarà comunque presente con la tradizione del Perù, brasiliana e spagnola. Tutto questo accompagnato dalle birrette, dal prosecco e altri buoni vini. La serata sarà allietata da una silent disco, tanta musica dal vivo, dj set spettacoli di artisti itineranti e laboratorio truccabimbi per i più piccoli.

«Questo weekend cambia la location dello street food, l’offerta più trendy del momento – commenta il Consigliere Laura Frulli – . Buon cibo, musica e attrazione allieteranno l’estate luinese nel parcheggio di viale Dante nei pressi del Porto Nuovo. L’offerta mira a coinvolgere il numeroso pubblico internazionale presente sul nostro territorio, il tutto all’insegna dell’accoglienza turistica moderna, proposta in un luogo che ha come sfondo il nostro lago meraviglioso. I parcheggi disponibili sono quello della Coop per tutta la notte e quello del Carrefour. Che l’estate continui!».

Stasera, giovedì, l’appuntamento è alle 21.30 al Parco a Lago con Wonder interpretato da una fantastica Julia Roberts