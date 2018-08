«Un’avaria al motore e ho tentato l’atterraggio in acqua»

«Mi sono accorto di avere un’avaria al motore e ho deciso di planare sul lago».

È affaticato, non è ferito e sembra non avere nulla di rotto Luca Bonini, il pilota d’aereo che alle 16.30 di oggi, venerdì 3 agosto ha avuto un problema all’aereo da traino alianti decollato dal “Volo a Vela” di Varese e caduto nelle acque del Lago di Varese.

L’uomo dopo aver tentato l’ammaraggio è uscito dalla cabina, è rimasto aggrappato alla coda dell’aereo e poi, dopo aver raccolto le forze ed essersi ripreso dallo spavento, ha raggiunto a nuoto il Pizzo di Bodio, dove erano presenti alcuni pescatori che l’hanno aiutato.

L’aereo si trovava a circa una cinquantina di metri da riva.

Per telefono, alla redazione di Varesenews, ha fatto sapere di non essere ferito: «Ho scelto deliberatamente di cercare di atterrare in acqua per evitare di far male a qualcuno»

LA CRONACA DELL’INCIDENTE