Uninsubria, odontoiatria prima in Italia

Buone notizie per la didattica dell’Università degli Studi dell’Insubria arrivano dalla classifica annuale Censis.

Il Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, infatti, è risultato il migliore tra tutte le Università d’Italia, totalizzando un punteggio di 99.0 e piazzandosi così primo su 32 corsi di laurea italiani.

Ottimi risultati anche per il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria, che con il suo punteggio di 88 arriva sesto in Italia su 48 corsi e primo in Lombardia e per i Corsi dell’area Socio politica (che raggruppa, tra l’altro, Scienze del turismo e Scienze della comunicazione) e vede l’Insubria sesta in Italia su 40 e seconda in Lombardia dopo Pavia.

Infine spiccano il gruppo linguistico (nel quale rientra anche Mediazione linguistica) con un 12° posto su 41 (terzo in Lombardia) e il gruppo scientifico (nel quale rientrano anche le scienze e tecnologie fisiche, informatiche e matematiche) che vede l’Insubria al 15° posto su 41 e al secondo in Lombardia.