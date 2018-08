Uomo di 71 anni precipita in un burrone

È precipitato in un dirupo e ora si trova in pericolo di vita. È accaduto nella giornata di domenica 26 agosto, in Svizzera, per la precisione in val Cadlimo. L’uomo di 71 anni è di origine francese ma residente all’estero. Al momento dell’incidente era con altre tre persone. I quattro si trovavano sul sentiero che porta dal Lucomagno alla capanna Cadlimo quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è scivolato precipitando in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che dopo aver prestato le prime cure al ferito lo hanno elitrasportato all’ospedale. Il 71enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.