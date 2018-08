La Fondazione Ente dello Spettacolo presenta un corso residenziale per insegnanti di religione della scuola secondaria di primo e secondo grado, dal titolo “Usare il cinema nell’ora di religione”.

Si svolgerà dal 4 al 6 ottobre presso l’Hotel Duca della Corgna a Castiglione del Lago (PG), ed è realizzato con la direzione scientifica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Servizio per l’Insegnamento della Religione cattolica della Diocesi di Milano.

Ha la durata di 25 ore ed è accreditato presso il MIUR, acquistabile con Buono scuola e dà diritto ad 1 credito formativo.

“Usare il cinema nell’ora di religione” vuole formare gli insegnanti di religione sul linguaggio del cinema e sui suoi significati, per poter usare questo strumento nella didattica. Durante le tre giornate sarà approfondita la questione del sacro nel cinema attraverso l’analisi de La ricotta di Pier Paolo Pasolini.

Il tema sarà affrontato attraverso lezioni metodologiche, un seminario di approfondimento su Pasolini, lavori di gruppo, lo studio del film, redazione di materiali che confluiranno in una pubblicazione operativa per gli insegnanti.

La Direzione scientifica è affidata a Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento Università Cattolica di Milano e direttore del Cremit (Centro di Ricerca per l’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia). In aula saranno presenti Michele Maragi professore – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Sergio Perugini (Commissione Nazionale Valutazione Film Cei), oltre a Federico Pontiggia, critico della Rivista del Cinematografo.

Tutor d’aula, Livia Fiorentino, Fondazione Ente dello Spettacolo.

L’iniziativa si colloca nell’ambito degli eventi organizzati dalla Fondazione Ente dello Spettacolo per la celebrazione dei 90 anni della Rivista del Cinematografo, il più antico periodico italiano di critica cinematografica. Il programma di Castiglione Cinema 2018 – RdC Incontra, (4 al 7 ottobre 2018) prevede anche anteprime cinematografiche, seminari di studio e incontri con i protagonisti del nostro cinema.

Il costo complessivo per il corso è di 350 euro e comprende:

– sistemazione in hotel a 3 stelle in camera singola per 3 notti con colazione inclusa

– pasti dal pranzo di giovedì 4 ottobre al pranzo di sabato 6 ottobre (3 pranzi, 2 cene)

– materiali didattici

– l’ingresso alle proiezioni dei film di giovedì e venerdì della rassegna ufficiale di Castiglione Cinema

– la visita al Palazzo della Corgna

– l’accesso alla mostra “Joan Mirò – Meraviglie grafiche 1966-1977”

– il libro che raccoglie i materiali didattici prodotti durante il corso (che verrà editato nei mesi successivi)

Il corso è riservato ai primi 50 iscritti.

Per informazioni sul corso

Fondazione Ente dello Spettacolo

segreteria.presidenza@entespettacolo.org – Tel. 06 96519.200 – entespettacolo.org