Uscite di casa e venite a imparare: il Comune invita i suoi “over”

Non chiudersi in casa, non lasciarsi andare, non smettere di imparare. Sono le regole che il Comune di Luvinate dà ai suoi “over”, i pensionati residenti che possono contare su un’offerta di attività varie per mantenere alto il livello di socializzazione ( e così la vita della piccola comunità).

Visite guidate, gite culturali, tornei di carte e lezioni sul territorio sono proposte che l’amministrazione insieme a Lions e UNCI sostiene attraverso l’Università della terza età “Campo dei Fiori”.

Un calendario ricco per imparare e approfondire è pronto: dal 18 settembre presso il Centro sociale sono previsti incontri con inizio alle ore 15.

Si parlerà della famiglia Agnelli e dei suoi segreti con il giornalista Luigi Moncalvo, di fotografia con Max Furia, di abitudini alimentari con Giuseppe Crea, di sicurezza in casa e in strada con il consigliere nazionale ANPS Camillo Corazzari. E poi, ancora, di arte, pet therapy, internet, salute di denti e occhi e tanto altro ancora fino alla fine di maggio 2019.

«Non state sempre in casa!! Unitevi a noi… da soli o in compagnia!! Parteciperete ad incontri che Vi permetteranno di tenere la mente allenata, imparare nuove cose, incontrare vecchi amici e conoscerne di nuovi» è l’invito che il Comune rivolge ai suoi residenti.

È prevista una quota di iscrizione annua: 10 euro per “non finire mai di imparare”.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI