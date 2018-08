È uscito il trailer ufficiale di Suspiria

È online il primo trailer ufficiale di Suspiria, il film del regista italiano Luca Guadagnino, girato nell’Hotel Campo dei Fiori.

Come ormai tutti sanno si tratta del rifacimento del film horror del 1977 diretto da Dario Argento e nel cast ci sono Tilda Swinton, Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz, Mia Goth e Jessica Harper.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 2 novembre, distribuito da Amazon Studios, e sarà tra i film in concorso al Festival del cinema di Venezia.

Il trailer è piuttosto lungo e in molte scene si vede bene l’hotel, che per l’occasione era stato aperto in alcune parti. Le scene sono davvero inquietanti (se siete impressionabili lasciate perdere), anche per la location che assolve bene il suo compito.

