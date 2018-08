Uyba, una campagna abbonamenti da urlo

#urloUYBA è la nuova campagna abbonamenti della Unet E-Work Busto Arsizio per la stagione 2018-2019 che partirà il prossimo martedì 21 agosto. Il claim aggressivo e la locandina di lancio richiamano immediatamente i pensieri cardine della nuova avventura sportiva biancorossa: grinta, cuore e ambizione, che saranno gli input quotidiani della squadra e dei suoi fedelissimi tifosi.

Proprio per premiare i suoi sostenitori la società del presidente Giuseppe Pirola ha scelto di bloccare i prezzi rispetto alla stagione precedente, introducendo però una graditissima novità: le tessere non saranno infatti valide solo per la regular-season di campionato, i quarti di Coppa Italia e la prima di Cev, ma per tutte le gare UYBA delle tre competizioni: dalla prima all’ultima partita (comprese eventuali finali). Niente più gare extra, niente più prelazioni per playoff e turni di Cev Cup: #urloUYBA sarà dunque all inclusive, e senza un euro in più da spendere rispetto all’anno scorso.

Il Presidente Giuseppe Pirola: «Mai come in questa stagione avremo bisogno del supporto del nostro pubblico e di vedere le tribune del Palayamamay colme di sostenitori: ci aspettano tante partite ravvicinate e pensiamo di aver trovato la formula migliore per agevolare gli appassionati del nostro mondo. Ci serviranno entusiasmo e passione: da qui #urloUYBA, il nostro “grido di battaglia” per arrivare il più in alto possibile».

Di seguito tutti i dettagli e appuntamento fissato per il 21 agosto, giornata in cui partirà anche una singolare e innovativa iniziativa che accompagnerà in maniera speciale la campagna.

Tutte le date della campagna abbonamenti: